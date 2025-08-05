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13:41, 5 августа 2025Спорт

Игрок «Динамо» назвал футбольный чемпионат мечты

Игрок «Динамо» Тюкавин признался, что мечтает играть в чемпионате Испании
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин назвал футбольный чемпионат мечты. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тюкавин признался, что мечтает играть в Испании. «Если получится, Испания мне ближе. Нравится сама страна, климат, чемпионат. С детства болею за "Реал". Надо стремиться, тренироваться, расти», — заявил он.

Ранее Тюкавин не смог вспомнить, на какой специальности учится. При этом нападающий отметил, что получает в институте пятерки.

Тюкавин выступает за основу «Динамо» с 2021 года. Его контракт действует до 2028 года.

ЖЗЛ
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