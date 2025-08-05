Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:39, 5 августа 2025Бывший СССР

Литва заявила о сопровождении истребителями НАТО военных самолетов России

МО Литвы: Истребители НАТО 11 раз сопровождали военные самолеты РФ в июле
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Истребители НАТО в течение июля 11 раз сопровождали военные самолеты России у воздушных границ Литвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны (МО) Литвы.

Уточняется, что воздушные судна Североатлантического альянса были размещены на авиабазе Зокняй.

10 июля истребители НАТО в Литве привели в боеготовность из-за инцидента на границе с Белоруссией. Сообщалось, что Военно-воздушные силы прибалтийской республики обнаружили объект, приближающийся к границе.

Позднее стало известно, что Литва собралась разместить войска на границе с Белоруссией. Речь шла о подразделении батальона противовоздушной обороны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский созвонился с Трампом

    Врач предупредила о неочевидных симптомах сердечной недостаточности

    На берег Анапы выбросило таинственный образ Богородицы

    Знаменитая кошка-уголовница окотилась

    Спасатели МЧС вытащили корову из колодца в Беслане

    Российские дачники создали кабачковый бартер

    Раскрыто число отправившихся на СВО священников

    Рассуждавшая об отправке мужа на СВО «черная вдова» прокомментировала ситуацию

    Названа самая популярная версия Windows в России

    Грудной имплант застрял в ребрах рестлерши после жесткого боя на ринге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости