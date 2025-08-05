Литва заявила о сопровождении истребителями НАТО военных самолетов России

МО Литвы: Истребители НАТО 11 раз сопровождали военные самолеты РФ в июле

Истребители НАТО в течение июля 11 раз сопровождали военные самолеты России у воздушных границ Литвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны (МО) Литвы.

Уточняется, что воздушные судна Североатлантического альянса были размещены на авиабазе Зокняй.

10 июля истребители НАТО в Литве привели в боеготовность из-за инцидента на границе с Белоруссией. Сообщалось, что Военно-воздушные силы прибалтийской республики обнаружили объект, приближающийся к границе.

Позднее стало известно, что Литва собралась разместить войска на границе с Белоруссией. Речь шла о подразделении батальона противовоздушной обороны.