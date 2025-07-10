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15:26, 10 июля 2025Бывший СССР

Истребители НАТО привели в боеготовность из-за инцидента на границе

Истребители НАТО в Литве привели в боеготовность из-за инцидента на границе
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Истребители НАТО в Литве привели в боеготовность из-за инцидента на границе с Белоруссией. Об этом говорится в заявлении на сайте литовского Минобороны.

По данным ведомства, примерно в 11:30 (время совпадает с московским) Военно-воздушные силы (ВВС) Литвы обнаружили объект, приближающийся к литовской границе.

«Боеготовность истребителей, выполняющих миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, находившихся в воздухе в это время, была переведена с учебного режима на режим выполнения задач», — сообщили в Минобороны Литвы.

Отмечается, что после падения объекта задача истребителям была отменена и информация была передана в пограничную службу.

Ранее Польша подняла в воздух истребители ВВС республики из-за якобы активности России на западе Украины. Отмечается, что также в воздух были подняты самолеты стран-союзников. Командование заверило, что оно «контролирует текущую обстановку, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию».

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