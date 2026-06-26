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13:22, 26 июня 2026Из жизни

Король Карл III навсегда покинул Букингемский дворец

Британский король Карл III никогда не будет жить в Букингемском дворце
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

Король Великобритании Карл III и его супруга королева Камилла объявили, что Букингемский дворец никогда не станет их личной резиденцией. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

Когда в 2022 Карл III занял престол, ему пришлось покинуть Букингемский дворец из-за ремонта, который обещал затянуться на много лет. С тех пор он жил в Виндзорском замке и в Кларенс-хаусе, который был его резиденцией еще до коронации.

По новому решению короля, ситуация не изменится и после завершения ремонта. Букингемский дворец навсегда останется церемониальным центром королевской жизни, где работают сотрудники двора и проводятся экскурсии, но Карл и Камилла там жить не будут.

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Букингемский дворец был главной резиденцией британских монархов с 1837 года, когда туда переехала 18-летняя королева Виктория.

Ранее предполагаемая жертва финансиста-педофила Джеффри Эпштейна заявила, что принц Эндрю привел ее на чай в Букингемский дворец.

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