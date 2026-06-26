Альтернативный клиент Telegram прекратит работу

Альтернативный Telegram-клиент Telega с 1 июля прекратит работу

Популярный альтернативный клиент мессенджера Telegram — приложение Telega — прекратит работу. Об этом команда проекта сообщила в своем Telegram-канале.

Приложение перестанет функционировать 1 июля. «В формате Telegram-клиента мы не можем обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям. В том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store», — объяснили разработчики свое решение.

Команда проекта уточнила, что вернет деньги тем, у кого активна платная подписка. Разработчики также поблагодарили пользователей за поддержку их приложения. «Для нас это был важный проект, и нам жаль завершать его именно сейчас», — говорится в заявлении.

Telega пропала из App Store в апреле. Разработчики уточнили, что получили запрос от Apple и работают над его решением. Однако позднее они сообщили, что пожаловались на компанию в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В команде проекта заявили, что проблему решить не удалось, а в ответ на запросы они получают от Apple «формальные отписки».