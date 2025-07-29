Литва разместит войска на границе с Белоруссией

Литва разместит подразделение ПВО на границе с Белоруссией

Подразделение батальона противовоздушной обороны (ПВО) будет размещено в Литве на границе с Белоруссией. Об этом заявил командующий армией балтийской республики генерал Раймундас Вайкшнорас, передает ТАСС.

«В настоящее время усилено наблюдение средствами ПВО, а подразделение батальона ПВО, способное обнаруживать цели смешанными средствами и при необходимости уничтожать их, передислоцировано ближе к границе», — рассказал он.

Вайкшнорас добавил, что хотел бы сбивать беспилотники еще в воздушном пространстве Белоруссии, но ему трудно представить «что из этого получится».

Утром 10 июля истребители НАТО в Литве привели в боеготовность. Причиной стало приближение объекта к границе со стороны Белоруссии. После падения беспилотника задача истребителям была отменена.