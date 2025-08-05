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22:06, 5 августа 2025Спорт

Любительская команда вышла во второй круг Кубка России

«Амкал» победил «Квант» и вышел во второй круг «Пути регионов» Кубка России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Telegram-канал «Кубок России»

Московский клуб Медиалиги «Амкал» одержал победу над обнинским «Квантом» в матче первого круга «Пути регионов» Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Любительская команда выиграла дома со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Александр Парадеев (7-я минута), Глеб Алексеев (19) и Михаил Прокопьев (90+5).

В 2022 году на стадии 1/256 финала москвичи по пенальти обыграли «Зоркий» из Второй лиги, на стадии 1/128 финала — «Тверь» со счетом 1:0, а в 1/64 уступили петербургской «Звезде» в серии послематчевых пенальти.

«Амкал» создан блогером Германом Попковым в 2018 году. Клуб представляет любительскую Медиалигу, команды которой составлены из блогеров, артистов, а также профессиональных футболистов.

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