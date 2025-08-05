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17:46, 5 августа 2025Спорт

Международная федерация водных видов спорта проигнорировала результаты россиян в соцсетях

World Aquatics проигнорировала результаты россиян в последний день ЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) проигнорировала результаты российских пловцов в последний день чемпионата мира в Сингапуре. Ролик доступен на YouTube-канале организации.

В видео не рассказали о том, что россияне победили на дистанции 50 метров на спине, заняли третье место на дистанции 400 метров комплексным плаванием, а также стали триумфаторами в эстафете 4 по 100 метров.

Россияне заняли четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта, который завершился в Сингапуре. Российские спортсмены завоевали 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.

Россияне впервые с 2019 года принимали участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

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