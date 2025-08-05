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19:04, 5 августа 2025Путешествия

Мужчина захотел запечатлеть красоту побережья Таиланда и угодил в полицию

Шведского туриста задержали за управление дроном над пляжем Паттайи
Алина Черненко

Фото: R.Narong / Shutterstock / Fotodom

Шведский турист угодил в полицию за управление дроном над пляжем популярного тайского курорта Паттайя. Об этом сообщает местное издание Pattaya Mail.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 3 августа. Местные власти, заметив устройство, быстро вычислили управлявшего им европейца, задержали его и доставили в полицейский участок. Как пишет источник, мужчина нарушил запрет на использование дронов, введенный Управлением гражданской авиации Таиланда. Он действует с 30 июля по 15 августа в связи с сохраняющимися проблемами безопасности на границе королевства и соседней Камбоджей.

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Через переводчика турист объяснил, что прибыл в Таиланд недавно и не знал о временном запрете. Он заявил, что хотел лишь запечатлеть красоту побережья Паттайи. В итоге шведу вынесли официальное предупреждение и отпустили его без предъявления обвинений. Дрон у него изъяли.

Тайские чиновники подчеркнули, что временный запрет на полеты имеет решающее значение для национальной безопасности, и призвали общественность сообщать о наблюдении дронов на круглосуточную горячую линию.

4 августа представители спецслужб Таиланда и Камбоджи начали переговоры друг с другом после крупнейших боестолкновений. Они направлены на деэскалацию напряженности на границе двух стран.

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