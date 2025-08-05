На Солнце произошла сильнейшая за август вспышка

ИКИ РАН: На Солнце произошла пятая вспышка класса М, сильнейшая в августе

На Солнце произошла еще одна вспышка класса М, она стала сильнейшей в августе, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Максимум излучения зарегистрирован в 18:57 по московскому времени. Событие стало самым сильным из зарегистрированных в последние дни», — отметили ученые.

Это уже пятая вспышка класса М на Солнце с 3 августа. Первая из них, достигшая балла М2.9, стала сильнейшей за полтора месяца.

Ранее сообщалось, что российские астрономы зафиксировали более десятка вспышек за 1 августа. При этом днем ранее было отмечено только шесть. В лаборатории солнечной астрономии отметили, что в данный момент наблюдается стабилизация вспышечной активности.