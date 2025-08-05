Назван срок возвращения России в международное спортивное сообщество

Дегтярев заявил, что в ближайшие месяцы статус ОКР должен быть восстановлен

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал срок восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Его слова приводит «Коммерсант».

Дегтярев заявил, что в ближайшие месяцы статус ОКР должен быть восстановлен. Он подчеркнул, что для этого российская сторона изменила устав организации.

Ранее Дегтярев назвал причины для восстановления ОКР в правах. Он заявил, что региональные олимпийские советы больше не являются членами ОКР, а значит, причин для отстранения больше нет.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.