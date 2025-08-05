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14:01, 5 августа 2025Экономика

Названа причина массовых отказов банков в смягчении кредитных условий россиянам

Аналитик Беляев: Отказы в смягчении займовых условий связаны с избежанием рисков
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Банки отказывают в смягчении кредитных условий россиянам из-за нежелания финансовых организаций брать на себя лишние риски. Об этом заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев, его слова приводит «Ридус».

В настоящее время в России нет четких критериев для предоставления гражданам таких услуг, как реструктуризация займов или кредитные каникулы. В результате конечное решение зависит исключительно от воли самого банка, который одобрил клиенту денежную ссуду.

При прочих равных гражданин может рассчитывать на изменение условий по займу или предоставление кредитных каникул при исключительных обстоятельствах. Речь, в частности, идет о потере основного места труда или снижении доходов за последние несколько месяцев более чем на 30 процентов. Однако эти положения не закреплены на законодательном уровне, пояснил Беляев.

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В итоге клиенту приходится тщательно доказывать ухудшение своего финансового положения, что, впрочем, все равно может не привести к положительному для него ответу финансовой организации. Отрицательный вердикт может быть связан с нежеланием банка растягивать получение основного дохода (процентные выплаты) во времени. «Сегодня банкам это крайне невыгодно. Им деньги нужны сейчас, а не когда-нибудь потом», — резюмировал Беляев.

Ранее об участившихся случаях отказов банков в смягчении кредитных условий россиянам сообщала газета «Известия». Отмечалось, что в 80 процентов ситуаций финансовые организации принимают решение не в пользу клиента. В Центробанке (ЦБ) объясняли подобную тенденцию отсутствием официальных подтверждений ухудшения жизненных обстоятельств заявителя. При этом только за апрель-июнь 2025 года количество подобных заявок выросло 2,2 раза.

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