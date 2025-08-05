Предсказан возможный ответ Китая на ограничения США

Эксперт Арапова: КНР может ответить Трампу в сфере редкоземов и сельхозпродукции

Вероятный ответ Китая на новые предполагаемые ограничения со стороны администрации президента США Дональда Трампа может отличаться от того сценария, по которому шла торговая война между КНР и Соединенными Штатами в ходе ее весенней эскалации, считает руководитель исследовательской программы «Мировая экономика. Цифровые финансы. Санкционная политика» Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова. Своей точкой зрения она поделилась с «Лентой.ру».

По словам специалиста, Пекин способен предпринять шаги в сферах, из-за которых китайская экономика почти не получит ущерба. В их числе она назвала редкоземельные металлы — Китай уже сейчас озабочен тем, чтобы они не использовались для американского военно-промышленного комплекса, что в том числе выливается в запросы в рамках экспортного контроля о конечном получателе и целях поставки. Вторым возможным инструментом для ответных действий Китая эксперт назвала подъем ставки таможенных пошлин на сельхозпродукцию и автомобили.

Эти позиции «достаточно эффективно работают как "ответка" при минимальных потерях для экономики Китая», объяснила Арапова, отметив, что Трамп не боится новой торговой эскалации, поскольку посредством такого, уже ставшего привычным, своеобразного «пинг-понга» рассчитывает выйти на очередные промежуточные договоренности, связанные в этот раз с поставками энергоресурсов.

Ранее Трамп в очередной раз заявил о том, что снижение мировых цен на нефть способно повлиять на позицию России по конфликту на Украине.