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14:46, 5 августа 2025ЭкономикаЭксклюзив

Опасность азербайджанской нефти для европейской страны объяснили

Аналитик Демидов: Нефть из Баку может привести к остановке НПЗ Румынии
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir18 / Getty Images

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Румынии ввиду того, что в поступившей к ним азербайджанской нефти существенно превышен допустимый уровень хлоридов, объяснил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. О том, чем опасно подобное топливо, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в Румынии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за нефти из Азербайджана.

По словам эксперта, хлориды используются при добыче для того, чтобы скважина отдавала больше нефти.

Видимо, по каким-то причинам, возможно, из-за несоблюдения технологических процедур либо процедур хранения хлоридов хлориды попали уже в товарную нефть, которая была отгружена по трубопроводу Баку Джейхан и в итоге ушла дальше в Европу

Владимир Демидованалитик

Хлориды опасны тем, что очень коррозийные, поделился аналитик. Они «съедают» как трубы, по которым транспортируется нефть, так и контрольно-измерительные приборы и автоматику, которых достаточно много на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

«Соответственно, если эта нефть попадает на НПЗ, и, допустим, не диагностировали высокое содержание хлоридов, то из-за нее можно просто остановить полностью работу НПЗ. Таким образом в Румынии это может привести к тому, что компания основная, которая перерабатывает большую часть нефти для рынка Румынии, просто остановится, и это будет катастрофа для румынского нефтяного рынка», — пояснил Демидов.

Именно поэтому румынская компания запросила дизель и нефть из резерва — для того, чтобы не останавливался НПЗ, уточнил он.

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