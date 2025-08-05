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18:41, 5 августа 2025Наука и техника

Обнаружен неожиданный фактор тяжелого поражения печени

ToxSci: Алкоголь в сочетании с PFOS значительно усиливает повреждение печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Алкоголь в сочетании с «вечными химикатами», содержащимися в посуде, упаковке и одежде, может значительно усиливать повреждение печени. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Луисвилля. Их исследование опубликовано в Toxicological Sciences.

Речь идет о PFOS — перфтороктансульфонате, одном из самых распространенных представителей группы ПФАС (пер- и полифторалкильных веществ). Эти соединения десятилетиями использовались в антипригарной посуде, упаковке фастфуда, влагостойкой одежде и коврах. Они практически не разлагаются и накапливаются в организме.

Ученые смоделировали у животных совместное воздействие алкоголя и PFOS. Оказалось, что их сочетание приводит к гораздо более тяжелым последствиям для печени: усиливается накопление жира, нарушается метаболизм, активируются гены, связанные с окислительным стрессом и даже с развитием рака. Особенно тревожно, что до 60 процентов всех PFOS накапливаются именно в печени — основном органе, страдающем от алкоголя.

Это помогает объяснить, почему при одинаковом уровне потребления алкоголя тяжелое заболевание печени развивается только у части людей. Как отмечают исследователи, PFOS может быть тем самым недостающим звеном.

Авторы подчеркивают важность дальнейших исследований — в том числе по разработке лекарств, способных предотвращать такой комбинированный ущерб. А пока рекомендуют снижать воздействие PFAS: выбирать посуду из нержавейки, фильтровать воду, избегать упаковок с антипригарной пропиткой и выбирать товары с маркировкой PFAS-free.

Ранее стало известно, что до 60 процентов случаев рака печени можно предотвратить. Основные факторы риска — вирусные гепатиты B и C, злоупотребление алкоголем и ожирение печени, связанное с метаболическими нарушениями

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