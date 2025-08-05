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16:30, 5 августа 2025Забота о себе

Опровергнут популярный миф о простуде и сквозняке

Терапевт Сухарева: Сквозняк не вызывает простуду
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Многие люди считают, что простуда может начаться из-за сквозняка. Однако терапевт Ольга Сухарева в своем Telegram-канале опровергла этот популярный миф.

«Сквозняк не может вызвать простуду, насморк, больное горло и все такое, ведь причиной ОРВИ являются вирусы и бактерии», — пояснила Сухарева.

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При этом врач подчеркнула, что переохлаждение временно ослабляет иммунную систему, поэтому организм становится более восприимчивым к различным инфекциям. Сухарева добавила, что сквозняк действительно может вызвать скованность мышц или боль в шее из-за сужения сосудов и ухудшения кровотока.

Однако, чтобы появился риск заболеть, должен произойти довольно близкий контакт с зараженным человеком, заверила врач.

Ранее терапевт Ярослав Ашихмин заявил, что спорт в жару может представлять опасность для здоровья. По его словам, особенно это касается неподготовленных людей.

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