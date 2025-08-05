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23:00, 5 августа 2025Спорт

Отец запретил футболисту играть в России

Отец футболиста Маркуса Коко запретил футболисту играть в России за Акрон
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Отец бывшего полузащитника «Нанта» и сборной Гваделупы Маркуса Коко запретил футболисту играть в России. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, Коко должен был перейти в тольяттинский «Акрон» и уже готовил документы для визы, однако отец заблокировал переезд игрока. В семье Коко посчитали, что в России ему будет небезопасно.

Коко в начале июля стал свободным агентом после ухода из «Нанта». В прошедшем сезоне он провел 20 матчей в составе команды и отметился голевой передачей в чемпионате Франции.

Ранее полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга оценил уровень безопасности в России. Натурализованный малиец заявил, что не понимает тех, кто ругает страну.

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