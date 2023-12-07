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12:15, 7 декабря 2023Спорт

Натурализованный африканский футболист высказался об опасности жизни в России

Полузащитник «Пари НН» Майга рассказал, что не понимает тех, кто ругает Россию

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга оценил уровень безопасности в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Натурализованный малиец заявил, что не понимает тех, кто ругает Россию. «Часто вижу, как в интернете пишут плохо о России, говорят, что тут опасно. Но я живу здесь и знаю, что в России очень добрые люди. Я за Россию! Моя семья здесь, я живу здесь, я патриот», — рассказал африканец.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Майга провел 15 матчей, не отметившись результативными действиями. Майга перешел в «Пари НН» в июне 2022-го. Он получил российское гражданство в ноябре 2021 года.

Ранее игрок «Оренбурга» Лукас Вера высказался о жизни в России. «Здесь мне жить комфортно и спокойно. Главное отличие — безопасность, все связано с этим. В Аргентине после 20:00 нельзя выходить на улицу», — поделился он.

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      Дарья Коршунова
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