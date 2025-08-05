Победитель Лиги чемпионов умер в 53 года

Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Жорже Кошта умер в 53 года

Победитель Лиги чемпионов в составе португальского «Порту» Жорже Кошта умер в 53 года. Об этом сообщается на сайте команды.

По информации A Bola, бывший спортсмен скончался от остановки сердца. Ему стало плохо на тренировочной базе команды, после чего медики «Порту» оказали ему первую помощь с использованием дефибриллятора. Кошту в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу в Порту, там он был помещен в реанимацию, где вскоре скончался.

Кошта становился восьмикратным чемпионом Португалии, пятикратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту». За сборную Португалии он провел 50 матчей, где отметился тремя забитыми мячами.

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