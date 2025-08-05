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19:02, 5 августа 2025Силовые структуры

Полицейские проводят проверку после рассуждений женщины о выплатах бойцам СВО

В Тюмени ведут розыск женщины, цинично рассуждавшей о выплатах бойцам СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Тюмени ищут женщину, которая цинично рассуждала о выплатах бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сотрудники полиции устанавливают личность женщины, которая записала видео и выложила его в интернет. В нем она рассуждает о выплатах участникам СВО и предоставляемых их семьям льготах.

Женщина рассказала о своих планах в отношении мужчины — получать за него единовременную выплату, ежемесячное денежное довольствие. Она подчеркнула, что «вообще заживет и поедет на моря». Россиянка со смехом заявила об ожиданиях, что мужчина, которого она готова отправить на СВО ради субсидий и льгот, получит ранения, несовместимые с жизнью.

Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение на основании законодательства России.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности жизни записавшей видео со смехом о бойце СВО «черной вдовы» из России.

ЖЗЛ
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