Продюсера группы «Грибы» объявили в розыск на Украине

Продюсера группы «Грибы» Юрия Бардаша объявили в розыск на Украине

Получившего российское гражданство продюсера Юрия Бардаша объявила в розыск Служба безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее суд на Украине заочно приговорил Бардаша к 10 годам тюрьмы. Украинский и российский музыкант был продюсером групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы».

До этого Бардаш раскритиковал поездку певца Филиппа Киркорова в Донбасс. Артист заявил, что Киркоров пытался «отбелиться» поездкой в зону специальной военной операции (СВО).

В 2022 году уроженец Луганской области Бардаш получил российское гражданство. В 2024 году музыкант получил паспорт России. До этого его внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).