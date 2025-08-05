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09:38, 5 августа 2025Наука и техника

«Прогресс МС-32» проверят на герметичность

«Роскосмос»: На Байконуре начали проверку «Прогресса МС-32» на герметичность
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: «Роскосмос»

На космодроме Байконур начали проверку грузового космического корабля «Прогресс МС-32» на герметичность. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Предстоящий цикл пневмовакуумных испытаний с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах проводится для контроля герметичности отсеков и пневмогидромагистралей корабля в наземных условиях», — рассказали в компании.

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В июле «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-32» расконсервировали.

В июне госкорпорация рассказала, что корабль прибыл на космодром.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-32» к Международной космической станции намечен на осень 2025 года.

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