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14:01, 24 июня 2025Наука и техника

Корабль «Прогресс МС-32» прибыл на Байконур

«Роскосмос»: Грузовой корабль «Прогресс МС-32» прибыл на космодром Байконур
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» прибыл на космодром Байконур. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Она уточнила, что специалисты космодрома «осмотрели корабль и проверили работу механизмов раскрытия панелей солнечных батарей».

Ранее госкорпорация сообщила, что космический корабль «Прогресс МС-32» после испытаний отправили на Байконур для дальнейшей подготовки к полету на Международную космическую станцию.

В мае «Роскосмос» сообщил, что на космодроме завершили испытания грузовика «Прогресс МС-31» на герметичность.

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