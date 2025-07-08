Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:00, 8 июля 2025Наука и техника

«Прогресс МС-32» расконсервировали

«Роскосмос»: Грузовой корабль «Прогресс МС-32» расконсервировали
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Грузовой корабль «Прогресс МС-32», который отправится к Международной космической станции (МКС) в сентябре, расконсервировали. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Специалисты космодрома Байконур проверили состояние солнечных батарей и бортовых систем корабля. «В июле корабль пройдет испытания радиотехнических средств и проверку герметичности», — добавили в госкорпорации.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В июне «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-32» прибыл на Байконур.

В том же месяце госкорпорация рассказала, что грузовой корабль «Прогресс МС-29» отстыковался от МКС и сошел с околоземной орбиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты новые планы главкома ВСУ по Курску и Белгородчине

    Россиян высадили из готовящегося к взлету самолета и оставили в аэропорту на 10 часов

    В Москву пришла 30-градусная жара

    В России запустили уникальное приложение

    Медики раскрыли возможности россиян к деторождению

    Резко затормозившему в Петербурге россиянину проломили череп

    На Украине рекордно выросло число ожидающих разрушения страны

    Появились кадры прощания с дважды награжденным «Золотой Звездой» Героем России

    Раскрыто число отказавшихся от абортов россиянок

    Директор сафари-парка «Тайган» назвал причину нападения льва на него

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости