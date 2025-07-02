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10:02, 2 июля 2025Наука и техника

«Прогресс МС-29» сошел с орбиты

«Роскосмос»: Грузовой корабль «Прогресс МС-29» сошел с орбиты
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Грузовой корабль «Прогресс МС-29» отстыковался от Международной космической станции (МКС) и сошел с околоземной орбиты. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Сегодня после полугода нахождения в составе МКС грузовой корабль был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы, разрушился и сгорел», — рассказали в компании.

Там добавили, что несгоревшие элементы корабля затонули в несудоходной части Тихого океана.

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Ранее госкорпорация сообщила, что ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-31» установили на стартовый стол 31-й площадки космодрома Байконур.

В марте «Роскосмос» рассказал, что на Байконур прибыл «Прогресс МС-31».

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