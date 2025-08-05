Россиян захотели штрафовать за проезд по Крымскому мосту без очереди

Россиян захотели штрафовать за проезд по Крымскому мосту без очереди

Россиян захотели штрафовать за проезд по Крымскому мосту без соблюдения очереди. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

4 августа на подъезде к мосту образовалась рекордная пробка. Ее длина составила 35 километров.

По данным канала, из-за долгого ожидания некоторые водители пытаются проехать вне очереди. Методом борьбы с этим может стать появление сплошной линии и соответствующего дорожного знака. В таком случае нарушителям будет грозить лишение прав.

Тем временем сотрудники дорожных служб считают, что рекорд длины пробки в 35 километров может быть побит. Они связывают это с массовым отъездом россиян, который ожидается в конце августа — начале сентября.

В начале августа стало известно о задержке следующих в Крым поездов. Максимальное время, на которое поезда выбились из графика следования, составило 6,5 часа.