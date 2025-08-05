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18:46, 5 августа 2025Россия

Россиян захотели штрафовать за проезд по Крымскому мосту без очереди

Россиян захотели штрафовать за проезд по Крымскому мосту без очереди
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россиян захотели штрафовать за проезд по Крымскому мосту без соблюдения очереди. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

4 августа на подъезде к мосту образовалась рекордная пробка. Ее длина составила 35 километров.

По данным канала, из-за долгого ожидания некоторые водители пытаются проехать вне очереди. Методом борьбы с этим может стать появление сплошной линии и соответствующего дорожного знака. В таком случае нарушителям будет грозить лишение прав.

Тем временем сотрудники дорожных служб считают, что рекорд длины пробки в 35 километров может быть побит. Они связывают это с массовым отъездом россиян, который ожидается в конце августа — начале сентября.

В начале августа стало известно о задержке следующих в Крым поездов. Максимальное время, на которое поезда выбились из графика следования, составило 6,5 часа.

ЖЗЛ
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