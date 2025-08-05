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15:50, 5 августа 2025Мир

Советник премьера Индии прибудет в Россию на фоне угроз Трампа

Советник Моди по нацбезопасности Довал отправится в Россию на фоне угроз Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПошлины США

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Советник премьер-министра Индии Нарендры Моди по национальной безопасности Аджит Довал отправится в Россию на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против Нью-Дели за сотрудничество с Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«У советника в Москве запланирован ряд встреч 7 августа», — сообщил собеседник агентства.

4 августа Трамп пригрозил, что скоро серьезно повысит пошлины, которые взимаются с индийских товаров, поставляемых на американский рынок. По его словам, это станет ответом на большие закупки Индией российской нефти. В ответ официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал указал на то, что нападки Вашингтона на Нью-Дели являются необоснованными.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления руководства США в адрес Индии являются угрозами, которые фактически незаконны.

ЖЗЛ
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