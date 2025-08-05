Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:59, 5 августа 2025Силовые структуры

Таможня перехватила военную контрабанду из России в США

В Подмосковье таможня пресекла контрабанду военной амуниции, возбуждено дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Подмосковье таможенники перехватили посылки с военной амуницией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральной оперативной таможне.

36-летний россиянин отправил почтой в США три посылки, указав, что в них находятся подарки с товарами для туризма, страйкбола и хоккея. Однако в отправлениях были предметы боевой амуниции «Ратник»: четыре пары тактических перчаток, две пары уставных наколенников и две пары уставных налокотников.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда военной техники»). Ему грозит наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Приморский краевой суд признал законным штраф в размере 75 миллионов рублей за контрабанду трепанга, также известного как морской огурец, или морской женьшень. Жителя Владивостока также осудили на три года условно.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о продуктивном разговоре с Трампом. Киев готовит «одну из самых сильных» сделок

    Пойманный с 99 литрами самогона россиянин назвал его гуманитарной помощью для бойцов СВО

    В Россию запретили ввозить болгарских и румынских коз

    Первый снег выпал в российском регионе и попал на видео

    Лидер оппозиционной молдавской партии прокомментировал приговор Гуцул

    Таможня перехватила военную контрабанду из России в США

    Слон Филимон из Казанского зоопарка устроил спа-процедуры под дождем

    Невзоров заявил о сильном желании избавиться от российского паспорта

    Курьер «Вкусвилла» захотел украсть принесенный им к двери москвича заказ и попал на видео

    Трамп поискал на крыше Белого дома место для ядерных ракет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости