Таможня перехватила военную контрабанду из России в США

В Подмосковье таможня пресекла контрабанду военной амуниции, возбуждено дело

В Подмосковье таможенники перехватили посылки с военной амуницией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральной оперативной таможне.

36-летний россиянин отправил почтой в США три посылки, указав, что в них находятся подарки с товарами для туризма, страйкбола и хоккея. Однако в отправлениях были предметы боевой амуниции «Ратник»: четыре пары тактических перчаток, две пары уставных наколенников и две пары уставных налокотников.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда военной техники»). Ему грозит наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Приморский краевой суд признал законным штраф в размере 75 миллионов рублей за контрабанду трепанга, также известного как морской огурец, или морской женьшень. Жителя Владивостока также осудили на три года условно.