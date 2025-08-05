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13:40, 5 августа 2025СпортЭксклюзив

Тарасова поделилась воспоминаниями о погибшем комментаторе Гришине

Тренер Тарасова о комментаторе Гришине: Его отличал высокий профессионализм
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Natalya Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Спортивного комментатора Александра Гришина, о смерти которого стало известно 5 августа, отличал высокий профессионализм, который является редкостью, поделилась с «Лентой.ру» тренер и телеведущая Татьяна Тарасова.

«Саша был очень профессиональный человек. Он много знал о фигурном катании, интересовался этим. Знал практически все в деталях. С ним было очень интересно работать. Он много дружил с тренерами, со спортсменами, очень много работал. И я горжусь, что работала с ним. Главное в нем — это профессиональное знание, которого нет у многих», — подчеркнула Тарасова.

Она добавила, что ей все еще непросто принять гибель известного комментатора. Она усомнилась в том, что кто-то сможет его заменить.

О гибели Гришина стало известно ранее 5 августа. Сообщалось, что его сбила электричка.

Гришин работал на телевидении более 20 лет. В последние годы он преимущественно комментировал фигурное катание, в том числе крупнейшие турниры, такие как Олимпийские игры и чемпионаты мира.

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