Тарасова поделилась воспоминаниями о погибшем комментаторе Гришине

Тренер Тарасова о комментаторе Гришине: Его отличал высокий профессионализм

Спортивного комментатора Александра Гришина, о смерти которого стало известно 5 августа, отличал высокий профессионализм, который является редкостью, поделилась с «Лентой.ру» тренер и телеведущая Татьяна Тарасова.

«Саша был очень профессиональный человек. Он много знал о фигурном катании, интересовался этим. Знал практически все в деталях. С ним было очень интересно работать. Он много дружил с тренерами, со спортсменами, очень много работал. И я горжусь, что работала с ним. Главное в нем — это профессиональное знание, которого нет у многих», — подчеркнула Тарасова.

Она добавила, что ей все еще непросто принять гибель известного комментатора. Она усомнилась в том, что кто-то сможет его заменить.

О гибели Гришина стало известно ранее 5 августа. Сообщалось, что его сбила электричка.

Гришин работал на телевидении более 20 лет. В последние годы он преимущественно комментировал фигурное катание, в том числе крупнейшие турниры, такие как Олимпийские игры и чемпионаты мира.