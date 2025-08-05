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18:10, 5 августа 2025Экономика

Трамп назвал условие резкого повышения импортных пошлин для Европы

Трамп: Пошлины для ЕС вырастут до 35 % в случае невыполнения обязательств
Дмитрий Воронин

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае невыполнения Евросоюзом инвестиционных обязательств перед американской экономикой, Вашингтон может поднять для стран сообщества импортные пошлины до 35 процентов. Об этом со ссылкой на интервью политика телеканалу CNBC сообщает РИА Новости.

Глава Соединенных Штатов напомнил, что снизил тарифы вдвое до 15 процентов на основании договоренностей о вложении европейцами в экономику США 600 миллиардов долларов, отметив, что представители некоторых стран стали интересоваться, почему ЕС будет платить меньше, чем они.

Ставка в 35 процентов и выше установлена Белым Домом для ряда стран, включая европейские. Так, для Швейцарии она составит 39 процентов.

В свою очередь в ЕК пока не спешат подтверждать вложения согласно договоренностям, о которых говорил Трамп. На фоне негативной реакции представителей политического истеблишмента на «капитуляцию» перед американцами в сфере экономики, в Брюсселе указывают, что не смогут заставить европейский бизнес закупить в США энергоресурсы на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать в американскую экономику 600 миллиардов, обещая, что будут «разговаривать» с компаниями, убеждая их это сделать.

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