В Госдуме объяснили законопроект о разводах семей с детьми

Депутат ГД Кузнецов: Закон о разводах семей с детьми даст отцам право воспитания

Законопроект, устанавливающий порядок совместного воспитания детей после развода родителей, даст право растить ребенка ответственным отцам. Необходимость инициативы объяснил ее автор, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в беседе с «360».

По его словам, из-за высокого процента разводов в стране дети часто остаются в том числе без бабушек и дедушек по отцовской линии. В свою очередь, женщинам приходится в одиночку воспитывать ребенка. «Практически всегда дети остаются матерям, а отцы становятся в лучшем случае воскресными аниматорами, часто просто отчуждаются. Мама рассказывает, что папа козел, и у ребенка потом психологическая травма на всю жизнь», — сказал парламентарий.

Кузнецов считает, что именно особенности законодательства вынуждают бывших супругов устраивать борьбу за детей. Разработанный законопроект, отметил он, даст отцам больше прав, чтобы воспитывать наследников.

Ранее против инициативы выступила депутат Госдумы Нина Останина, которая назвала абсурдной идею регламентировать порядок воспитания детей после развода. По мнению парламентария, это отрицательно скажется на психике ребенка. Она отметила, что ребенку необходимо общаться и с матерью, и с отцом, которые сами должны преодолеть барьер в общении.

В необходимости законопроекта также усомнилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что ребенок после достижения десяти лет вправе высказывать свое мнение при разводе родителей.

О внесении в Госдуму законопроекта, который вводит институт совместного воспитания детей после развода, стало известно 4 августа. Авторы инициативы предложили обязать суды в каждом бракоразводном процессе рассматривать необходимость назначения порядка совместного воспитания прежде, чем определить место проживания ребенка с одним из родителей.