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12:52, 5 августа 2025Россия

В Кремле оценили влияние заявлений Путина на Валааме

Песков: Заявления Путина на Валааме не могли остаться незамеченными
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Выступление президента России Владимира Путина на Валааме не могло остаться незамеченным. Влияние заявлений главы государства на последовавшую общественную дискуссию оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Были заданы вопросы, глава государства на них ответил, и, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными», — обозначил Песков.

Встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоялась на Валааме 1 августа. Президент России сделал ряд заявлений относительно специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, он отметил важность переговоров, но подчеркнул, что Москва «готова продолжать» боевые действия, если Киев считает невозможным продолжение переговорного процесса. Кроме того, он рассказал о первом серийном ракетном комплексе «Орешник».

Позднее в Кремле отметили, что место для выступления было выбрано неслучайно и придало особую силу словам главы государства. Сообщалось, что оно является важным для российской культуры, истории и веры. Песков говорил, что идея выступить с заявлениями именно с Валаама на фоне выдвинутого президентом США Дональдом Трампом ультиматума относительно завершения боевых действий на Украине принадлежит президенту России Владимиру Путину.

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