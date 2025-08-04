Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 4 августа 2025Россия

В Кремле объяснили выбор Путиным Валаама для ответа Трампу

Песков заявил, что идея выступить с заявлениями с Валаама принадлежит Путину
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Идея выступить с заявлениями с Валаама на фоне выдвинутого президентом США Дональдом Трампом ультиматума относительно завершения боевых действий на Украине принадлежит президенту России Владимиру Путину. Его выбор объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин регулярно посещает Валаам, поскольку место является важным для российской культуры, истории и веры. «Каждый раз это посещение вызывает большой интерес», — отметил он.

1 августа Путин встретился на Валааме с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Там же глава государства сделал ряд заявлений относительно специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, он отметил важность переговоров, но подчеркнул, что Москва «готова продолжать» боевые действия, если Киев считает невозможным продолжением переговорного процесса.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 10 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Часов Яр тяжелыми дронами «Баба-Яга». Жертвами стали десятки мирных жителей

    Открыт способ восстановления сердца после инфаркта

    В Европе назвали торговую сделку с США капитуляцией

    В России пенсионер провел в лесу почти неделю в лесу на ягодах и воде из луж

    Турист заблудился в густом лесу Таиланда и был найден бездыханным спустя неделю

    В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии

    Кардиолог перечислил рабочие меры профилактики инфаркта

    Предсказано будущее цен на «вторичку»

    Почетный президент РФС назвал единственную проблему российского футбола

    В Минобороны России раскрыли пораженные ракетами «Кинжал» объекты Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости