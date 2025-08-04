В Кремле объяснили выбор Путиным Валаама для ответа Трампу

Песков заявил, что идея выступить с заявлениями с Валаама принадлежит Путину

Идея выступить с заявлениями с Валаама на фоне выдвинутого президентом США Дональдом Трампом ультиматума относительно завершения боевых действий на Украине принадлежит президенту России Владимиру Путину. Его выбор объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин регулярно посещает Валаам, поскольку место является важным для российской культуры, истории и веры. «Каждый раз это посещение вызывает большой интерес», — отметил он.

1 августа Путин встретился на Валааме с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Там же глава государства сделал ряд заявлений относительно специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, он отметил важность переговоров, но подчеркнул, что Москва «готова продолжать» боевые действия, если Киев считает невозможным продолжением переговорного процесса.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 10 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.