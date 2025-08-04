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08:09, 4 августа 2025Россия

Экс-премьер России объяснил выбор Путиным Валаама для ответа Трампу

Степашин: Выбор Путиным Валаама для ответа Трампу не был случайным
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Выбор президентом России Владимиром Путиным Валаама для ответа главе Белого дома Дональду Трампу не был случайным. Об этом заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин газете «Комсомольская правда».

1 августа российский лидер встретился на Валааме с президентом Белоруссии Александров Лукашенко. Там же Путин сделал ряд заявлений относительно спецоперации. Это произошло на фоне выдвинутого Трампом ультиматума относительно завершения боевых действий.

По сломам экс-премьера, Валаам был выбран Путиным как один из центров российского христианства.

В своем комментарии относительно ситуации в зоне СВО, данном на Валааме, Путин подчеркнул важность российско-украинских переговоров. Вместе с тем, Москва «готова продолжать» боевые действия, если Киев считает невозможным продолжением переговорного процесса, указал президент России.

ЖЗЛ
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