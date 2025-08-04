Степашин: Выбор Путиным Валаама для ответа Трампу не был случайным

Выбор президентом России Владимиром Путиным Валаама для ответа главе Белого дома Дональду Трампу не был случайным. Об этом заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин газете «Комсомольская правда».

1 августа российский лидер встретился на Валааме с президентом Белоруссии Александров Лукашенко. Там же Путин сделал ряд заявлений относительно спецоперации. Это произошло на фоне выдвинутого Трампом ультиматума относительно завершения боевых действий.

По сломам экс-премьера, Валаам был выбран Путиным как один из центров российского христианства.

В своем комментарии относительно ситуации в зоне СВО, данном на Валааме, Путин подчеркнул важность российско-украинских переговоров. Вместе с тем, Москва «готова продолжать» боевые действия, если Киев считает невозможным продолжением переговорного процесса, указал президент России.