Выбор президентом России Владимиром Путиным Валаама для ответа главе Белого дома Дональду Трампу не был случайным. Об этом заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин газете «Комсомольская правда».
1 августа российский лидер встретился на Валааме с президентом Белоруссии Александров Лукашенко. Там же Путин сделал ряд заявлений относительно спецоперации. Это произошло на фоне выдвинутого Трампом ультиматума относительно завершения боевых действий.
По сломам экс-премьера, Валаам был выбран Путиным как один из центров российского христианства.
В своем комментарии относительно ситуации в зоне СВО, данном на Валааме, Путин подчеркнул важность российско-украинских переговоров. Вместе с тем, Москва «готова продолжать» боевые действия, если Киев считает невозможным продолжением переговорного процесса, указал президент России.