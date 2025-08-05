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20:05, 5 августа 2025Мир

В МИД России раскритиковали приговор Додику

МИД РФ: Россия разочарована решением БиГ по приговору Додику
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Россия глубоко разочарована решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины (БиГ), подтвердившей обвинительный приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Глубоко разочарованы неправосудным и антидемократическим решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины», — сказано в сообщении.

В комментарии подчеркивается, что уголовное преследование Додика, по мнению российской стороны, инициировано внешними силами, не имеющими отношения к правосудию в Боснии и Герцеговине.

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины инициировала прекращение полномочий президента Республики Сербской (энтитет БиГ).

В феврале суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к году тюрьмы по делу о несоблюдении решений представителя ООН.

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