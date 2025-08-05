В США российский ударный беспилотник назвали чудо-оружием, истощающим ресурсы ВСУ. Что известно о дроне «Дань-М»?

TNI: Российский дрон «Дань-М» истощает запасы украинских ракет

Российский ударный дрон «Дань-М» назвали чудо-оружием, истощающим запасы украинских ракет в рамках специальной военной операции (СВО). Такую характеристику беспилотнику дали авторы журнала The National Interest (TNI).

Обозреватель издания Брэндон Вайхерт заметил, что российский дрон эволюционировал из крылатой ракеты наподобие американского Tomahawk до дешевого в плане сборки средства истощения противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Он напомнил, что впервые «Дань-М» применили в 2025 году. «31 июля 2025 года аппараты приняли участие в массированном ударе по Киеву, став частью рекордной волны из 550 дронов, запущенных ранее в том же месяце», — подчеркнул эксперт.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

«Дань-М» обеспечил России недорогой способ истощения арсенала украинских ПВО

Переделка изначального варианта дрона была основана на простых, но эффективных доработках — корпус беспилотника был перекрашен, что сделало его менее заметным, а сам аппарат получил боеголовку с системой наведения. Новые характеристики обеспечили России недорогой способ истощения арсеналов украинских ракет, заметили авторы издания.

Действуя на высокой скорости и высоте около 4500 метров, недосягаемой для переносных зенитно-ракетных комплексов, "Дань-М" вынуждает ВСУ применять системы ПВО, такие как NASAMS или IRIS-T, тем самым истощая ограниченные запасы боеприпасов для них, которые должны использоваться против столь же сложных и дорогостоящих российских угроз, а не дешевых одноразовых беспилотников, таких как "Дань-М" из статьи The National Interest

Сам дрон способен развивать скорость до 744 километров в час и подниматься на высоту до 9000 метров. При этом продолжительность полета составляет 25-40 минут. Также изделие можно запускать с других летательных аппаратов, в частности, вертолета Ми-8, что увеличивает дальность его использования.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новый беспилотник стали использовать для отвлечения украинских систем

Переделанные дроны-мишени отлично подходят для обмана украинских систем ПВО. Об этом заявил военный эксперт Алексей Живов.

«То есть как это выглядит: перед ракетной атакой или перед атакой "Геранями" запускаются эти дроны-мишени, они на себя отвлекают возможности крупного ПВО, допустим, Patriot — ракетного, дорогостоящего. Боезапас этого ПВО расходуется на подобные цели, после чего уже наносится удар реальным оружием», — сказал Живов.

Специалист добавил, что российские военные инженеры значительно развили конструкторские способности страны, приспособив под задачи СВО множество видов вооружения.