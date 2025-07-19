С начала ночи 19 июля ПВО сбила 13 летевших на Москву украинских беспилотников

В ночь с 18 на 19 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить налет дронами на Москву. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к столице более десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил мэр города Сергей Собянин.

На подлете к Москве сбили 14 беспилотников

В своем Telegram-канале Собянин разместил несколько публикаций о сбитых беспилотниках. Первая появилась в 22:43 по Москве. Затем в 00:20: тогда он сообщил об уничтожении трех дронов. Через 16 минут, в 00:36, мэр заявил о еще одном сбитом аппарате. В 01:12 Собянин рассказал об уничтожении двух новых беспилотников, через почти 20 минут — о четырех.

14 дронов были сбиты на подлете к Москве

С 01:40 по 01:46 Собянин написал о трех дронах, сбитых ПВО. Таким образом, число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 14.

На фоне этого Росавиация объявляла о временных ограничениях работы аэропорта Шереметьево. Официальный представитель ведомства Артем Кореняко уточнил, что меры принимали для обеспечения безопасности полетов.

При отражении атаки задействовали истребители

Украинский беспилотник в Подмосковье уничтожили истребителем, утверждает Telegram-канал Shot. Уточняется, что это произошло в пригороде подмосковного города Дмитров. Обломки дрона упали неподалеку от общественного пляжа, где начался пожар. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Взрывы слышали и жители Домодедово.

Также известно, что в попытках атаковать Москву ВСУ использовали беспилотники типа «Лютый». Об этом сообщил Shot, опубликовав видео с одним из дронов.

Позже стало известно, что российские войска начали массированную атаку на Украину. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) уточнил, что около 80 ударных БПЛА зафиксировали в воздушном пространстве Украины. Предполагается, что Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) подняли в воздух ракетоносцы Ту-95МС.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по объектам в Киеве

В ночь на 10 июля российские войска ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве. Кроме предприятий ВПК в украинской столице была поражена инфраструктура военного аэродрома, местоположение которого не называется. В Минобороны добавили, что цель удара была достигнута, назначенные объекты поражены.

Атака на Киев продолжалась почти 10 часов, заявлял президент Украины Владимир Зеленский. За это время российские войска запустили 18 крылатых и баллистических ракет и около 400 ударных дронов, 200 из которых были типа «Герань».

В любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Условия и сроки окончания специальной военной операции (СВО) на Украине называл президент России Владимир Путин в начале 2025 года. Он также отмечал, что завершение конфликта может произойти за один-два месяца в случае, «если у ВСУ закончатся спонсорские деньги и патроны».