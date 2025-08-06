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09:18, 6 августа 2025Спорт

Аргентинский новичок «Зенита» рассказал об удививших его в России вещах

Новичок «Зенита» Роман Вега: В России удивило все
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Аргентинский новичок петербургского «Зенита» Рома Вега рассказал о вещах, которые его удивили в России. Интервью с игроком опубликовано на канале клуба в Youtube.

Футболист отметил, что его удивило все. «Люди, климат. Сейчас на улице стоит такая жара. Санкт-Петербург удивил. Я несколько раз отмечал, что это красивейший город, поразивший меня. Даже не представлял, что мне здесь так понравится. Это полный восторг», — заявил Вега.

Ранее парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте поделился впечатлениями от переезда в Россию. По словам легионера, в новой стране его удивили две вещи. Это красота Москвы и холод.

Вега перешел в «Зенит» в июле этого года. В нынешнем сезоне он провел три матча в Российской премьер-лиге.

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