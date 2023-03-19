Легионер «Спартака» рассказал об удививших его в России вещах

Легионер «Спартака» Дуарте рассказал, что в России его удивила красота Москвы

Парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте поделился впечатлениями от переезда в Россию. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам легионера, в новой стране его удивили две вещи. «Первое: Москва — это красивый и прекрасный город. Я удивился в хорошем смысле этого слова. Второе будет банально — холод», — рассказал Дуарте.

Парагваец перешел в «Спартак» в январе, заключив контракт до июня 2027 года. В нынешнем сезоне он провел два матча в Российской премьер-лиге (РПЛ).

22 февраля бывший легионер «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о первых впечатлениях от России. «На выезде из аэропорта была большая пробка, ничего не двигалось. И тут водитель как погнал по траве, чтобы объехать затор. Я в этот момент задумался: "Боже мой, может, лучше будет, если я не пройду медосмотр?"» — вспомнил хорватский легионер.