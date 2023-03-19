Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
Сегодня
14:00 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Авангард
Сегодня
14:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 2-й матч
Крылья Советов
Сегодня
16:30 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
16:30 (Мск)
Торпедо М
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Торино
Сегодня
17:00 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|27-й тур
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 2-й матч
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Лацио
Сегодня
20:00 (Мск)
Рома
Италия - Серия А|27-й тур
Интер М
Сегодня
22:45 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|27-й тур
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|26-й тур
12:27, 19 марта 2023Спорт

Легионер «Спартака» рассказал об удививших его в России вещах

Легионер «Спартака» Дуарте рассказал, что в России его удивила красота Москвы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте поделился впечатлениями от переезда в Россию. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам легионера, в новой стране его удивили две вещи. «Первое: Москва — это красивый и прекрасный город. Я удивился в хорошем смысле этого слова. Второе будет банально — холод», — рассказал Дуарте.

Парагваец перешел в «Спартак» в январе, заключив контракт до июня 2027 года. В нынешнем сезоне он провел два матча в Российской премьер-лиге (РПЛ).

22 февраля бывший легионер «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о первых впечатлениях от России. «На выезде из аэропорта была большая пробка, ничего не двигалось. И тут водитель как погнал по траве, чтобы объехать затор. Я в этот момент задумался: "Боже мой, может, лучше будет, если я не пройду медосмотр?"» — вспомнил хорватский легионер.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Бастрыкин поручил оценить слова министра ФРГ о возможности «ареста» Путина
ВСУ попытались атаковать российские позиции в Запорожской области
Анна Семенович поделилась фото в бикини
Аэропорт Сочи начал принимать задержанные из-за непогоды рейсы
Рогов рассказал об информационной спецоперации Киева в Запорожской области
Легионер «Спартака» рассказал об удививших его в России вещах
В Москве увидели и сняли на видео гуляющего по улице павлина
Валерия Меладзе проверят на финансирование ВСУ
Реакция жителей Мариуполя на визит Путина попала на видео
Джиган раскрыл причину раздельного проживания с семьей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.