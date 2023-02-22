Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лиам Броэди
Сегодня
19:30 (Мск)
Даниил Медведев
Доха (м)
Андрей Рублёв
Сегодня
16:00 (Мск)
Таллон Грикспор
Доха (м)
Ига Свёнтек
Сегодня
14:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Дубай (ж)
Ростов
Сегодня
17:30 (Мск)
Урал
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Локомотив М
Сегодня
20:00 (Мск)
Спартак М
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
РБ Лейпциг
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Порту
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
11:19, 22 февраля 2023Спорт

Бывший легионер «Локомотива» рассказал о первых впечатлениях от России

Бывший легионер «Локомотива» Чорлука описал первый день в Москве фразой «куда я попал?»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший легионер «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о первых впечатлениях от России. Его слова приводит «Чемпионат».

Чорлука описал первый день в Москве фразой «куда я попал?» «На выезде из аэропорта была большая пробка, ничего не двигалось. И тут водитель как погнал по траве, чтобы объехать затор. Я в этот момент задумался: "Боже мой, может, лучше будет, если я не пройду медосмотр?"», — вспомнил хорватский легионер.

Чорлука — вице-чемпион мира-2018 в составе сборной Хорватии. С 2012-го и до завершения игровой карьеры в 2021 году футболист выступал на позиции защитника в московском «Локомотиве».

Ранее бразильский форвард «Зенита» Малком рассказал о трудностях изучения русского языка. «Русский язык — это задача для меня. Старался как можно быстрее его освоить, что-то выучить, но быстро понял, что это очень сложно», — отметил он.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие для защиты
Суд посмертно освободил неонациста Тесака от уголовного преследования
Муцениеце подала в суд на Прилучного из-за квартиры в Москве
Появились кадры с места ДТП с пострадавшим врио главы МЧС Москвы
Бывший легионер «Локомотива» рассказал о первых впечатлениях от России
Раскрыта средняя зарплата туристического гида в России
Польша назвала примерные сроки поставок танков Leopard 2 Украине
Американский разведчик Риттер констатировал поражение Украины
В самом дорогом смартфоне Samsung нашли дефект
Зеленский выступит на открытии онлайн-саммита G7
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.