Бывший легионер «Локомотива» рассказал о первых впечатлениях от России

Бывший легионер «Локомотива» Чорлука описал первый день в Москве фразой «куда я попал?»

Бывший легионер «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о первых впечатлениях от России. Его слова приводит «Чемпионат».

Чорлука описал первый день в Москве фразой «куда я попал?» «На выезде из аэропорта была большая пробка, ничего не двигалось. И тут водитель как погнал по траве, чтобы объехать затор. Я в этот момент задумался: "Боже мой, может, лучше будет, если я не пройду медосмотр?"», — вспомнил хорватский легионер.

Чорлука — вице-чемпион мира-2018 в составе сборной Хорватии. С 2012-го и до завершения игровой карьеры в 2021 году футболист выступал на позиции защитника в московском «Локомотиве».

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