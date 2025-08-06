Джонсон: Путин на встрече с Уиткоффом продемонстрировал вежливость и спокойствие

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом продемонстрировал вежливость и спокойствие. К такому выводу пришел бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса.

«Россия явно не пытается спровоцировать конфронтацию с Соединенными Штатами. Они остаются спокойными и вежливыми, как вы могли заметить по приветствию, когда Путин встречался с Уиткоффом», — отметил он.

Как считает Джонсон, глава России в ходе встречи «терпеливо объяснил Уиткоффу, как обстоят дела», а также «вежливо напомнил», что Москва должна увидеть серьезные шаги со стороны Соединенных Штатов, поскольку Путин «находится у руля в конфликте на Украине».

Бывший аналитик ЦРУ добавил, что темпы наступления Вооруженных сил (ВС) РФ ускоряются с каждым днем, и прорыв линии обороны Украины в ближайшее время не станет сюрпризом.

Путин провел переговоры с Уиткоффом в Кремле ранее 6 августа. Их беседа прошла накануне завершения срока ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, который американский лидер выставил Москве.