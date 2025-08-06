Футболист украинской «Зари» Владимир Белоцерковец умер в возрасте 25 лет

Футболист украинской «Зари» Владимир Белоцерковец умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщается в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Причины смерти не уточняются. «УАФ выражает соболезнования родным и близким Владимира», — заявили в организации.

Белоцерковец — воспитанник харьковского «Металлиста». В минувшем сезоне он провел 10 матчей в чемпионате Украины, в которых сделал одну результативную передачу.

Ранее генеральный директор сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» Звездан Терзич признался, что не хотел, чтобы его команда играла против киевского «Динамо» в Лиге чемпионов. Он заявил, что всему виной политическая ситуация, а также отношения с украинцами.