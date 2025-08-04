В сербском футбольном клубе заявили о нежелании играть с украинцами

В «Црвена Звезде» заявили, что не хотели бы играть с киевским «Динамо» в ЛЧ

Генеральный директор сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» Звездан Терзич признался, что не хотел, чтобы его команда играла против киевского «Динамо» в Лиге чемпионов (ЛЧ). Его слова приводит Sportal.

Терзич заявил, что всему виной политическая ситуация, а также отношения с украинцами. Он обратил внимание на то, что в матчах с «Партизаном» болельщики украинской «Александрии» были настроены к сербам враждебно. «Поэтому мне бы хотелось избежать всех этих нефутбольных моментов», — подчеркнул представитель команды.

Ранее 4 августа состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в которой «Црвена Звезда» может сыграть с «Динамо». Для этого сербскому клубу нужно пройти польский «Лех», а украинскому — кипрский «Пафос».

Во время матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций фанаты «Александрии» оскорбляли московский ЦСКА и «Партизан». Кроме того, игроки украинской команды отказались о предматчевого рукопожатия с игроками сербского клуба.