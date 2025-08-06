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22:01, 6 августа 2025Спорт

Медведева рассказала о возникновении чувств к танцору Гайнутдинову

Медведева: Поняла, что люблю Гайнутдинова, когда он заболел на гастролях
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о возникновении чувств к танцору Ильдару Гайнутдинову. Ее слова передает «7 дней».

«Это начинает ощущаться, когда у одного из пары возникают трудности. Вот я лично поняла, что это любовь, когда прилетела к Ильдару на гастроли в Италию, у него там прямо вереница спектаклей была, и тут он заболел», — вспомнила она. Фигуристка поделилась, что лечила возлюбленного и заботилась о нем.

Медведева призналась, что после этого заболела сама. «До этого мы старались друг перед другом быть идеальными: укладка, макияж… А тут вдруг температура 39, красный нос, ты ни встать с кровати не можешь, ни поесть самостоятельно. Но тот, кто рядом с тобой, не испытывает разочарования», — отметила она.

Впервые Медведева рассказала о том, что состоит в отношениях с Гайнутдиновым, 4 июля. Ранее они вместе принимали участие в телевизионном шоу «Звездные танцы».

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

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