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11:09, 6 августа 2025Наука и техника

На Западе заявили об «очень плохой новости» для ВСУ из-за российского Су-57

Interia: Россия усилила удары новейшими Су-57 по целям на Украине
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Россия усилила удары новейшими истребителями пятого поколения Су-57 по военным целям на Украине, а также изменила тактику применения этих самолетов. О «плохих новостях» для Вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщает западное издание Interia.

«Вооруженные силы Украины сообщили, что Российская армия все чаще атакует цели на территории страны с помощью самолетов Су-57. Речь идет о новейшем и мощнейшем истребителе России. Эти машины могут нести очень опасное оружие», — говорится в публикации.

Там отмечается, что теперь частота и масштабность применения Су-57, которые ранее в зоне специальной военной операции (СВО) использовались эпизодически, значительно выросли. В частности, истребители применяются группами, а на смену ракетам Р-77М все чаще приходят маневрирующие Х-69, от которых украинцам очень сложно защититься.

Также, по данным издания, Су-57 мог получить гиперзвуковую ракету Х-47M2 «Кинжал», развивающую скорость 10 чисел Маха и имеющую дальностью полета до двух тысяч километров, что является «очень плохой новостью» для ВСУ, которые располагают ограниченными средствами противовоздушной обороны.

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«Использование на Украине Су-57 получает показательный эффект. Россия хочет начать продавать свой самый мощный истребитель, но для этого ей нужно показать, что он идеально подходит для реалий войны XXI века», — говорится в публикации.

Ранее журнал Military Watch Magazine заметил, что Воздушно-космические силы России в ходе СВО начали применять «целые соединения» истребителей пятого поколения Су-57.

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