Пожар в атакованном ВСУ третий день подряд российском регионе сняли на видео

Пожар в атакованной ВСУ третий день подряд Ростовской области сняли на видео

В сети появились кадры из Ростовской области, которая третий день находится под ударом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден пожар, который разгорается в российском регионе. Каких-либо звуков взрыва не слышно.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на среду, 6 августа. В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередач без света осталось почти 200 человек в 87 домах, в станице Тацинской загорелась трава возле жилого дома, из него были эвакуированы три семьи. Беспилотник ВСУ со взрывчаткой также упал в Каменском районе региона.

По данным Минобороны, ночью над Ростовской областью сбили 16 дронов. Также под удар попали Брянская, Воронежская и Орловская области, а также Крым