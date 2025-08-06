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07:47, 6 августа 2025Россия

Пожар в атакованном ВСУ третий день подряд российском регионе сняли на видео

Пожар в атакованной ВСУ третий день подряд Ростовской области сняли на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: Stringer / Reuters

В сети появились кадры из Ростовской области, которая третий день находится под ударом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден пожар, который разгорается в российском регионе. Каких-либо звуков взрыва не слышно.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на среду, 6 августа. В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередач без света осталось почти 200 человек в 87 домах, в станице Тацинской загорелась трава возле жилого дома, из него были эвакуированы три семьи. Беспилотник ВСУ со взрывчаткой также упал в Каменском районе региона.

По данным Минобороны, ночью над Ростовской областью сбили 16 дронов. Также под удар попали Брянская, Воронежская и Орловская области, а также Крым

ЖЗЛ
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