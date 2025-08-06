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13:00, 6 августа 2025Мир

Раскрыта цель нового президента Польши

Аналитик Еремина: Навроцкий намерен сделать Польшу региональным лидером
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Новый президент Польши Кароль Навроцкий намерен сделать ставку на развитие военного сотрудничества с США для того, чтобы закрепить за страной роль регионального лидера. Об этом в беседе с RT заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

«Польша стремится благодаря этому сотрудничеству стать региональным лидером и управлять определенными процессами», — прокомментировала Еремина.

При этом аналитик отметила, что новый президент Польши скептически относится к большинству европейских партнеров и соседей, несмотря на поддержку НАТО. Также она подчеркнула его одинаково негативное отношение как к России, так и к Украине.

6 августа Навроцкий вступил в должность, приняв присягу. При этом, согласно опросу, более половины польских граждан считают, что Навроцкий будет посредственным или плохим лидером.

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