Кароль стал президентом

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий вступил в должность

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий вступил в должность, приняв присягу. Об этом сообщает газета Wydarzenia.

«Инаугурация президента прошла в присутствии, в частности, [бывшего президента страны] Анджея Дуды и его супруги. Некоторые из присутствовавших приветствовали президентскую чету аплодисментами и возгласами "Спасибо!"», — пишет издание, отмечая, что Дуда занимал этот пост в течение 10 лет.

Ранее стало известно, что более половины польских граждан считают, что Навроцкий будет посредственным или плохим лидером.