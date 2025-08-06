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11:27, 6 августа 2025Мир

Кароль стал президентом

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий вступил в должность
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий вступил в должность, приняв присягу. Об этом сообщает газета Wydarzenia.

«Инаугурация президента прошла в присутствии, в частности, [бывшего президента страны] Анджея Дуды и его супруги. Некоторые из присутствовавших приветствовали президентскую чету аплодисментами и возгласами "Спасибо!"», — пишет издание, отмечая, что Дуда занимал этот пост в течение 10 лет.

Ранее стало известно, что более половины польских граждан считают, что Навроцкий будет посредственным или плохим лидером.

ЖЗЛ
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