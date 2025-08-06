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05:39, 6 августа 2025Бывший СССР

Раскрыто состояние Зеленского перед визитом Уиткоффа в Москву

Политолог Соскин заявил, что Зеленский переживает из-за визита Уиткоффа в Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Соскин раскрыл состояние президента Украины Владимира Зеленского перед визитом Уиткоффа в Москву и подчеркнул, что тот испытывает обреченность.

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«Уиткофф должен приехать к [президенту России Владимиру] Путину. Это значит, что ставки Зеленского падают, а сам он мечется и бегает, понимая, чем все кончится», — заявил политолог.

По мнению Соскина, Зеленский замалчивает текущее положение дел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий, поскольку переживает насчет поездки Уиткоффа.

Ранее Трамп заявил, что Уиткофф посетит Россию. Предположительно, в ходе своего визита 6 августа он попытается убедить Путина согласиться на прекращение огня на Украине.

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