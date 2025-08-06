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00:57, 6 августа 2025Экономика

Раскрыты последствия землетрясения на Камчатке

Ученый Чебров назвал последствием землетрясения снижение Камчатки по высоте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров рассказал, к каким последствиям привело землетрясение на Камчатке. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Чебров раскрыл последствия землетрясения на Камчатке и подчеркнул, что она немного снизилась по высоте. По его мнению, не следует ожидать новых значительных изменений.

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«Сдвиг как раз и есть результат мощного землетрясения. Поэтому ничего дополнительного там произойти не может, кроме того, что будет происходить в ходе афтершокового процесса. А сам по себе сейсмический процесс на Камчатке не останавливался», — отметил ученый.

Землетрясение магнитудой 8,7 на Камчатке произошло 30 июля, оно стало сильнейшим с 1952 года, за ним последовало цунами. Высота цунами на Камчатке достигала пяти-шести метров, на отдельных участках — до 10-15 метров. Катаклизмы также пришли в Сахалинскую область, где из-за цунами и подземных толчков на Курильских островах эвакуировали почти три тысячи человек. В Северо-Курильске и Петропавловске-Камчатском вводили режим ЧС.

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